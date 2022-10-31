Devler Ligi’nde son hafta heyecanı

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UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 6. hafta karşılaşmaları yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda yarın A, B, C, D grupları, 2 Kasım Çarşamba günü ise E, F, G, H gruplarındaki maçlar oynanacak.

Grupları ilk 2 sırada tamamlayan takımlar, son 16 turuna yükselecek. Çift maçlı eleme sistemine göre oynanacak son 16 turunun ilk maçları 14-15 ve 21-22 Şubat 2023, rövanşları ise 7-8 ve 14-15 Mart 2023 tarihlerinde yapılacak.

SON 16 TURU’NU GARANTİLEYEN TAKIMLAR

Manchester City, Real Madrid, Napoli, Club Brugge, Bayern Münih, Chelsea, PSG, Benfica, Borussia Dortmund, Inter, Liverpool, Porto

Maç programı şöyle:

Yarın:

20.45 Porto (Portekiz) – Atletico Madrid (İspanya)

20.45 Bayer Leverkusen (Almanya) – Club Brugge (Belçika)

23.00 Liverpool (İngiltere) – Napoli (İtalya)

23.00 Rangers (İskoçya) – Ajax (Hollanda)

23.00 Bayern Münih (Almanya) – Inter (İtalya)

23.00 Viktoria Plzen (Çekya) – Barcelona (İspanya)

23.00 Sporting Lizbon (Portekiz) – Eintracht Frankfurt (Almanya)

23.00 Olimpik Marsilya (Fransa) – Tottenham (İngiltere)

2 Kasım Çarşamba:

20.45 Real Madrid (İspanya) – Celtic (İskoçya)

20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) – Leipzig (Almanya)

23.00 Chelsea (İngiltere) – Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

23.00 Milan (İtalya) – Salzburg (Avusturya)

23.00 Manchester City (İngiltere) – Sevilla (İspanya)

23.00 Kopenhag (Danimarka) – Borussia Dortmund (Almanya)

23.00 Juventus (İtalya) – Paris Saint-Germain (Fransa)

23.00 Maccabi Haifa (İsrail) – Benfica (Portekiz)