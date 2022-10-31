Politika

Kerkük’teki operasyonda DAİŞ sorumlusu yakalandı

Kerkük’te DAİŞ’e yönelik gerçekleştirilen operasyonda 'Ebu Hamza El Mutwati' adlı örgüt sorumlusunun yakalandığı bildirildi.
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kürdistan Kerkük Süleymaniye DAİŞ operasyon

ERBİL (K24)

Silahlı Kuvvetler Komutanlığı Sözcüsü Yahya Resul, Kerkük’te DAİŞ mensuplarına yönelik gerçekleştirilen operasyonla ilgili bilgi verdi.

Resul, “Antiterör güçleri kaliteli bir operasyon gerçekleştirdi ve operasyon sonucu ‘Kerkük vilayeti güvenlik sorumlusu’ olarak bilinen Ebu Hamza Al-Mutwati adlı örgüt lideri yakalandı” dedi.

Öte yandan Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı'ndan yapılan açıklamaya göre, Süleymaniye’de de terör şüphesiyle aranan 3 kişi yakalandı.

DAİŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Selahaddin ve Anbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar Abadi, 9 Aralık 2017'de DAİŞ'e karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Aradan yaklaşık 5 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

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