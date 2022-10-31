Alman hükümetinden İran’a kınama

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Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, Alman hükümetinin İran’daki gelişmeleri endişeyle takip ettiğini söyledi.

İran’ın başkenti Tahran’da 22 yaşındaki Rojhilatlı Jina Emini'nin ölümünün ardından haftalardan beri devam eden protestolarda barışçıl gösteri yapan çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden ötürü dehşete düştüklerini belirten Hebestreit, "İran güvenlik güçlerinin göstericilere karşı orantısız güç kullanmasını şiddetle kınıyoruz" dedi.

Hebestreit, İran’da gazetecilere yönelik devlet baskısını da kınadıklarını vurgulayarak, "İran’da basın ve ifade özgürlüğü yok. İran’da kendi hakları için sokağa çıkan insanların yanında olmak amacıyla kendi olanaklarımızı kullanıyoruz" diye konuştu.

Avrupa Birliği’nin (AB) İran’a yönelik yeni yaptırımlar getirmesinden memnuniyet duyduklarını söyleyen Hebestreit, Alman hükümetinin başka önlemlerin alınmasını da incelediğini kaydetti.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Alman Birinci Televizyon Kanalı’nda (ARD) yayımlanan “Bericht aus Berlin” programında İran'daki Devrim Muhafızlarının terör örgütü listesine alınması ihtimalini gündeme getirdi.

Baerbock, "Geçen hafta (İran'a yönelik) başka bir yaptırım paketini yola koyacağımızı, Devrim Muhafızlarının terör örgütü olarak da ne şekilde listelenebileceğini inceleyeceğimizi açıkça ifade ettim" dedi.

JİNA EMİNİ PROTESTOLARI

İran’ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de “ahlak polisi” olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Jina Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi olan Rojhilat’ın Seqiz kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

Doğu Kürdistan ve İran’da başlayan gösteriler ise devam ediyor.

İran İnsan Hakları Merkezi (HRANA), söz konusu protestolar sonucu 250 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 bin 500 kişinin ise gözaltına alındığını bildirmişti.