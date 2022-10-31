Seçim anketi: Cumhur ve Millet ittifaklarının oy oranlarında son durum

HABER MERKEZİ

Area Araştırma seçmene, "Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunu sordu.

Alınan sonuçların partilere göre dağılımı şöyle:

AK Parti: 33,2

CHP: 24,8

İYİ Parti: 16

HDP: 10,3

MHP: 8,7

Zafer Partisi: 1,4

Yeniden Refah Partisi: 1,0

Saadet Partisi: 1,0

Gelecek Partisi: 1,0

Katılımcılara "Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" kilit sorusunun yönetilmesi üzerine Cumhur İttifakı’nın (AK Parti + MHP) oy oranı yüzde 41,9 birinci çıkarken, Millet İttifakı (CHP + İYİ Parti) yüzde 40,8 ile ikinci sırada yer aldı.

DEVA Partisi + Gelecek Partisi + Saadet Partisi (SP) + Demokrat Parti'nin (DP) oy oranı yüzde 4,2, HDP’nin yüzde 10,3 çıktı.

Katılımcılara, "Türkiye’nin yönetim sistemi ile ilgili bir referandum yapılsa oy verme tercihiniz ne olurdu?" sorusu da soruldu. Katılımcılar arasında “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” diyenlerin oranı yüzde 62,4 olurken, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” yanıtını verenlerin oranı yüzde 37,6'da kaldı.

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni başarılı buluyor musunuz?" diye sorulduğunda katılımcıların yüzde 61,9'u "Başarısız" derken, yüzde 31,2'si "Başarılı" cevabını verdi.

Seçmenlere, siyasetçilerle ilgili "genel kanaatleri" de soruldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yüzde 48,2 ile birinci sırada çıkarken, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 36,2 ile ikinci, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yüzde 32,6 ile üçüncü geldi.

Bunları yüzde 31,2 ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yüzde 30,4 ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 29,7 ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yüzde 21,7 ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yüzde 13,8 ile eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yüzde 11,2 ile SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve yüzde 9,8 ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu izledi.