Teknoloji

Instagram'da erişim sorunu: Kullanıcılara 'hesabınız askıya alındı' uyarısı

Instagram'da yaşanan son erişim problemleri nedeniyle çok sayıda kullanıcı 'hesabınız askıya alındı' uyarısıyla karşılaştı.
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dünya Instagram erişim sorunu

HABER MERKEZİ

Instagram'da erişim sorunu yaşanıyor.

Downdetector verilerine göre, kullanıcılar, 15.30 itibarı ile uygulamaya erişmede sorun yaşamaya başladı.

Uygulamaya erişemeyen kullanıcıların birçoğu, "Hesabınız askıya alındı" uyarısıyla karşılaştı.

INSTAGRAM'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan Instagram'dan yapılan açıklamada, "Bazılarınızın Instagram hesabınıza erişmekte zorluk yaşadığınızın farkındayız. Sorunu araştırıyoruz ve rahatsız verdiğimiz için üzgünüz" ifadelerine yer verildi.

instagram

 

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