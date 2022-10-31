Instagram'da erişim sorunu: Kullanıcılara 'hesabınız askıya alındı' uyarısı

HABER MERKEZİ

Instagram'da erişim sorunu yaşanıyor.

Downdetector verilerine göre, kullanıcılar, 15.30 itibarı ile uygulamaya erişmede sorun yaşamaya başladı.

Uygulamaya erişemeyen kullanıcıların birçoğu, "Hesabınız askıya alındı" uyarısıyla karşılaştı.

INSTAGRAM'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan Instagram'dan yapılan açıklamada, "Bazılarınızın Instagram hesabınıza erişmekte zorluk yaşadığınızın farkındayız. Sorunu araştırıyoruz ve rahatsız verdiğimiz için üzgünüz" ifadelerine yer verildi.