Politika

Başbakan ve BM Irak Temsilcisi’nden Erbil-Bağdat sorunlarının çözümüne vurgu

Görüşmede, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların anayasal çerçevede çözülmesi gerektiğine vurgu yapıldı.
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kürdistan Mesrur Barzani BM Irak hükümeti Jeanine Hennis-Plasschaert

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Birleşmiş Milletler (BM) Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis Plasschaert’i kabul etti.

Görüşmede, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların anayasal çerçevede çözülmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Yeni Irak hükümetinin göreve başlamasının ardından Irak’taki siyasi sürecin yanı sıra genel durumun ele alındığı görüşmede, yeni hükümetin programının başarılı olması ve tüm Iraklılara ayrım gözetmeksizin hizmet verebilmesi için tüm tarafların destekçi olmaları gerektiği ifade edildi.

Görüşmede, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözümü için de yeni Irak hükümetinin desteklenmesi gerektiğinin altı çizildi.

Görüşmede, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin reformları ve özellikle Kürdistan Bölgesi'nde dijital altyapı oluşturma süreci değerlendirildi.

 

 

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