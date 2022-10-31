Mahir Ünal, AK Parti Grup Başkanvekilliğinden istifa etti

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Twitter hesabından açıklama yapan Mahir Ünal, “Bugün itibarıyla grup başkanvekilliği görevimden affımı talep ettim. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bugüne kadar şahsıma duyduğu güven ve verdiği sorumluluklar için müteşekkirim. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım” dedi.

Bu arada partinin Genel Başkan Yardımcısı ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin, AK Parti Grup Başkanvekili oldu.

AK Partili Ünal, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte "Kültür devrimi olarak Cumhuriyet bizim alfabemizi, dilimizi, bütün düşünmemizi yok etmiştir" ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu ifadelere AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tepki göstermişti.