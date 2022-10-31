Politika

Norveç Başbakanı: Askeri hazırlıkları artırdık

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, "Rusya'nın, Norveç'i veya başka bir ülkeyi doğrudan işgal etmek arzusunda olduğuna inanmak için hiçbir neden olmadığını" belirtti.
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Jonas Gahr Store
Jonas Gahr Store
dünya Jonas Gahr Store İsveç Rusya

HABER MERKEZİ

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Norveç'in askeri hazırlıklarını artırdığı bildirildi.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, yaptığı açıklamada "Rusya'nın, Norveç'i veya başka bir ülkeyi doğrudan işgal etmek arzusunda olduğuna inanmak için hiçbir neden olmadığını" belirtti.

Ancak Norveç'in askeri hazırlıklarını artırdığını bildiren Store, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaştan önce dahi ülkesinin askeri hazırlık seviyesini artırdığını kaydetti.

Store, son dönemde hazırlıkların artırılmasına neden olacak bir gelişmenin yaşanmadığını dile getirerek, "Ancak daha uyanık olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Savunma Bakanı Bjorn Arild Gram ise ayrıntı vermeyi reddederek konunun gizli olduğunu söyledi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın başlamasından bu yana Norveç'te Rus istihbarat faaliyetleri konusunda teyakkuza geçildi.

Norveç'in Kuzey Kutbu'nda Rusya ile 198 kilometrelik sınırı bulunuyor.

 

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