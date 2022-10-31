Kanada Başbakanı: İran rejimine karşı durabileceğimiz her şeyi yapacağız

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Başbakan Trudeau, burada yaptığı konuşmada, "Kanadalılar olarak, dünya vatandaşları olarak İran’daki tüm kadınlar için ayaktayız. Buna ‘yeter artık, dur’ demeliyiz" dedi.

İran’ın başkenti Tahran’da polis tarafından öldürülen 22 yaşındaki Doğu Kürdistanlı (Rojhilat) Jina (Mahsa) Emini’yi kasteden Trudeau, "Sadece Mahsa için değil, onun yanında bir adım öne çıkan bu rejim tarafından katledilen her genç kadın için anneler ve onların da anneleri için ağladık" diye konuştu.

Trudeau, İran rejim muhaliflerine destek vermeye devam edeceklerini belirterek, "İran kadınları, müttefikleri ve onların yanlarında durmak için adım atanlar unutulmuyor. Sesleri duyuluyor ve biz bu sesleri çoğaltacağız. Bu sesleri onlara geri yansıtacağız ve seslerini duyurmaya devam edeceğiz. İran rejimine karşı durabileceğimiz her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

JİNA EMİNİ PROTESTOLARI

Tahran'da 13 Eylül'de “ahlak polisi” olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Jina Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi olan Rojhilat’ın Seqiz kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

Doğu Kürdistan ve İran’da başlayan gösteriler ise devam ediyor.

İran İnsan Hakları Merkezi (HRANA), söz konusu protestolar sonucu 250 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 bin 500 kişinin ise gözaltına alındığını bildirmişti.