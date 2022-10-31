ABD: İran'ın nükleer silah edinmesini engellemek için askeri seçenek de masada

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ABD'nin İran Özel Temsilcisi Rob Malley, 'diplomasinin 2015 tarihli İran nükleer anlaşmasını canlandırma çabasında başarısızlığa uğraması halinde, askeri seçeneğin hâlâ masada olduğu' mesajını verdi.

Washington merkezli düşünce kuruluşu Carnegie Uluslararası Barış Vakfı'nın bir web seminerinde konuşan Malley, şunları söyledi:

“Başkan Joe Biden'ın da dediği gibi, diğer tüm yollar işe yaramazsa, son çare olarak askeri seçeneği çok net şekilde masada tutacaktır, eğer İran'ın nükleer silah edinmesini engellemek için yapılması gereken buysa."

Diğer yandan Biden yönetiminin diplomatik çabaların başarılı olması tercihini ve İran ile dolaylı görüşmelere girme istekliliğini savunan ABD'li Özel Temsilci, "İran'ın nükleer silah edinmesini engellemek için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştığımız ve buna devam ettiğimiz için özür dileyecek değiliz" dedi.

Malley, "Tekrarlamak gerekirse, baskı araçlarıyla, özellikle yaptırımlar aracılığıyla işe yararsa, diplomasi tercih edilendir. Ama aynı zamanda diplomasinin başarısız olması ihtimaline karşı tüm seçenekler masada tutuluyor” ifadelerini kullandı.