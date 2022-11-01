Politika

İngiltere’den Rusya’ya nükleer silah uyarısı: Ciddi sonuçları olur

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Rusya'nın Ukrayna'da nükleer silah kullanmasının ciddi sonuçları olacağı konusunda uyarıda bulundu.
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HABER MERKEZİ

Cleverly, Rusya-Ukrayna savaşındaki nükleer silah gündemine atıfta bulunarak, "Hiçbir ülke, nükleer kullanımı hakkında konuşmuyor; Rusya'yı veya Başkan Putin'i tehdit etmiyor" dedi.

Herhangi bir nükleer silah kullanımının çatışmanın doğasını değiştireceğini vurgulayan Cleverly, bunun Rusya için ciddi sonuçlar doğuracağını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Ukrayna'da nükleer silah kullanmaktan bahsetmediğini ancak Kiev'in "kirli bomba" kullanabileceğini söylemişti.

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