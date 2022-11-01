Benzine zam geldi

HABER MERKEZİ

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Haftalarca 80 dolar civarında kalan Brent petrol fiyatı da OPEC+ ülkelerinin üretimi kısma kararı sonrası 90 doların üzerine çıktı.

Bu gelişmeyle birlikte benzinin litre fiyatına bugün itibarıyla 71 kuruş zam geldi.

İŞTE 1 KASIM 2022 BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

İSTANBUL

Motorin litre fiyatı 26,33 TL

Benzin litre fiyatı 21,37 TL

LPG litre fiyatı 11,35 TL

ANKARA

Motorin litre fiyatı 26,48 TL

Benzin litre fiyatı 21.51 TL

LPG litre fiyatı 11,04 TL

İZMİR

Motorin litre fiyatı 26,45 TL

Benzin litre fiyatı 21,51 TL

LPG litre fiyatı 11,04 TL

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.