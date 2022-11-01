Politika

İran’dan ABD’li kişi ve kuruluşlara yaptırım

İran, "ülkedeki şiddeti kışkırtmak ve iç işlerine müdahale" iddiasıyla üst düzey sivil ve askeri yetkililerin de aralarında bulunduğu Amerikalı 10 kişi ve 4 kuruluşa yaptırım kararı aldı.
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İran - ABD
İran - ABD
İran ABD İran yaptırım

HABER MERKEZİ

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yaptırım kararının 2017'de İran Meclisi tarafından onaylanan "ABD'nin İnsan Hakları İhlalleri ile Bölgedeki Maceracı ve Terörist Eylemleriyle Mücadele" yasasına uygun olarak alındığı ifade edildi.

Yaptırımların "insan haklarına aykırı faaliyetlerde bulunmak, İran'ın iç işlerine müdahale, İran'da şiddet ve terör eylemlerini teşvik etmekle" suçlanan Amerikalı kişi ve kurumları kapsadığı aktarıldı.

Bu kapsamda, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Michael Kurilla, CENTCOM Komutan Yardımcısı Gregory Guillot, ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo gibi üst düzey isimlerin yanı sıra Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Dokuzuncu Hava Kuvvetleri ve Ulusal Muhafızların da yaptırım listesine alındığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu yaptırımların vize yasağını, İran'daki mal ve finansal varlıklara el konulmasını ve banka hesaplarının dondurulmasını içerdiği kaydedildi.

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