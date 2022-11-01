Soylu’dan Kılıçdaroğlu’na yanıt: Belediyelere terörist yerleştirdiler

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Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti iktidarının uyuşturucuya yönelik politikalarını eleştirerek uyuşturucu ve özellikle metamfetamin tehlikesinin boyutlarına değinen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi.

"Ana muhalefet partisi lideri istihbarat oyununa düşmektedir" diyen Soylu, Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağını ve tazminat davası açacağını söyledi. Soylu, "Yakasını bırakmayacağız. Bu kadar çok pespaye duruma sokağa düşmüşlük denir" ifadelerini kullandı.

Soylu, CHP'li belediyelerin Türkiye'nin her yerinde belediyelere 'terörist yerleştirdiği' iddiasında bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun Fethullah Gülen ile görüştüğünü ve bu görüşmenin tanıkları olduğunu öne süren Soylu, "Bir diş muayenehanesinde sen kimle bir araya geldin? Burada o tarihte 15 Temmuz'dan önce sen o darbenin cümlesini orada kullandın mı kullanmadın mı? Burada yeni yol haritası çizdin mi çizmedin mi?" şeklinde konuştu.

Soylu şunları söyledi:

"Tutuklu gazetecilerle ilgili bir liste yayınladı. Yayınladığı listenin terörist listesi olduğu ortadaydı. Mersin’de yaşanan olay da söz konusu. Bir tek cümle söylemedi. Bu ülkede darbe oldu, 1960 darbesi yaşandı. Ailelerinden kaç kişi mahkeme bastı. Bu ülkede Recep Tayyip Erdoğan’a siyasi yasak kondu, mahkeme bastı. Özal’a yapılmayan kalmadı.

Mersin’de belediyeye terörist, İstanbul’da belediyeye terörist, Adana’da, Türkiye’nin her tarafında, Şişli’de, birçok yerde belediyeye çok net bir şekilde terörist yerleştirdiler. Bunları örtmek için ‘Acaba ben kendi kitlemi bu yalanlarla başka bir noktaya çekebilir miyim?’ endişesi içindeler. Bu ayıptır. Bu bir anayasal kurumun temsilcisine yakışmaz. Neymiş, 'Türkiye cari açığını uyuşturucu ticaretiyle kapatmaya çalışıyormuş'. Türkiye haritasıyla şırınganın yan yana olduğu yabancı dergiler bu dünyada yayınlandı. Özal, Erbakan, Menderes bundan nasibini aldı. Bu bir uluslararası istihbarat oyunudur. Ana muhalefet partisi başkanı istihbarat oyununa düşmektedir. Gündem değiştirmek istemektedir. Problemi Türkiye Yüzyılı, Türkiye’nin yeni arabası. Nasıl yapıyormuş Türkiye uyuşturucu ticaretini? Bir gramını, bir lirasını ifade edin.

Türkiye’de 2016 15 Temmuz’da uyuşturucuya bağlı ölümlerin sayısı 941’di. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu sayı 270’e düştü. Bu 2021 rakamı. Bu yıl bu rakam yüzde 25 daha aşağıda gidiyor. Türkiye'de uyuşturucuya bağlı ölümler nüfus artmasına rağmen düştü. Çünkü Türkiye’de uyuşturucuyla beraber talep konusunda da ciddi bir mücadele var.

'KILIÇDAROĞLU BİR YALAN VE SUÇ MAKİNESİDİR'

Türkiye'nin uyuşturucusunun 4'te 3'ü sınırlarından girdiği Ağrı, Van ve Hakkari'de yakalanıyor. Ancak yüzde 25'i giriyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarını gerçekleştirdik. Sahil güvenliğimiz dahi uyuşturucuyla mücadele ortaya koymaktadır. Yaklaşık 3 yıl önce başladığımız 81 vilayette 42 kriterle listelendiriyoruz. Her 3 ayda bir bunları değerlendiriyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın rehabilitasyon merkezlerinin sayısı 2 kat arttı. Zorunlu tedavi bizden en çok istenendi. Neymiş ben okulların önünde uyuşturucu satan varsa 'ayaklarını kırsın' demişim. Bu sözümle dalga geçiyorlar. Bak bakalım okul önünde uyuşturucu satan var mı? Biz satanlar ve içenlerle bir anket yaparız yakaladığımız zaman. Sonuçlara göre politikalar ortaya koyarız.

'1 MİLYON ANNEYE ULAŞTIK'

1 milyon anneye ulaştık şu ana kadar. Biz 5,5 milyon insana da ulaştık. Annelere ulaşmamız, çocuğundaki değişiklikleri görebilecek bir anlayışı ortaya koyabilmek için bunu sağladık. Bine yakın organize suç örgütü sadece uyuşturucuda çökertildi. Sen PKK'nın adamlarını belediyene yerleştir, DHKPC'lilerle kol kola gir ondan sonra Türkiye'ye iftira at. Biz bunu yalnız bırakamayız. Bu konuda hem suç duyurusunda bulunduk hem tazminat davası açacağız. Bu kadar çok pespaye duruma sokağa düşmüşlük denir. Sokağa düşmüş, Allah kurtarsın.

Fethullah Gülen ile 'yapmadım' dediği görüşmesinin tanıkları var. İki, bir diş muayenehanesinde sen kimle bir araya geldin? Burada o tarihte 15 Temmuz'dan önce sen o darbenin cümlesini orada kullandın mı kullanmadın mı? Burada yeni yol haritası çizdin mi çizmedin mi?

Kemal Kılıçdaroğlu bir yalan ve suç makinesidir. Türkiye Cumhuriyeti devletine, devlet teşkilatına, emniyet ve jandarma teşkilatına attığı suç karşılıksız kalmayacaktır. Peşini bırakmayacağız, yakasını bırakmayacağız."

TÜRKİYE GENELİNDE TATBİKAT

Soylu, 12 Kasım saat 18.57'de tüm Türkiye'yi kapsayan bir tatbikat yapılacağını belirtti.

Soylu, "12 Kasım'da, 18.57'de ilk kez bir ülke tatbikatı yapacağız. Radyolar tatbikat anonsu geçecek, televizyonlar tatbikat anonsu geçecek. Otomatik olarak anons geçilecek. Kurulan sistemden tüm Türkiye'ye aynı anda mesaj gelecek" dedi.