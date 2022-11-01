68 göçmeni taşıyan tekne battı

HABER MERKEZİ

Yunanistan Sahil Güvenliği, 68 kişinin bulunduğu bir göçmen teknesinin Eğriboz Adası (Evia) açıklarında battığını, 9 göçmenin kurtarıldığını ve kayıp olan göçmenleri arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Sahil güvenlik sözcüsü Nikos Kokkalas, Yunan devlet televizyonu ERT’ye verdiği demeçte, adanın güney ucunda batan teknede bulunan 9 kişinin kurtarıldığını söyleyerek, göçmenlerin ifadelerine göre teknede yaklaşık 68 kişinin bulunduğunu açıkladı.

Sahil Güvenliği’nden yapılan açıklamada ise, teknedeki yolcuların Afganistan, İran ve Mısır uyruklu olduğu bilgisi verildi.

Açıklamada, bir gemi, bir helikopter ve iki teknenin arama kurtarma çalışmalarına katıldığı da ifade edildi.

Yunanistan, Suriye, Irak ve Afganistan’daki savaş ve yoksulluktan kaçan yaklaşık bir milyon mültecinin Türkiye üzerinden geldiği 2015-2016 yıllarında Avrupa göç krizinin merkezindeydi.

O zamandan beri gelenlerin sayısı azalsa da Yunan makamları, son zamanlarda ülkenin adalarından ve Türkiye kara sınırından girme girişimlerinde bir artış gördüklerini söyledi.