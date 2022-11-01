Finlandiya Başbakanı: Bütün gözler Macaristan ve Türkiye’nin üzerinde

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İskandinav ülkeleri liderleriyle yapılan ortak basın toplantısında konuşan Finlandiya Başbakanı Marin, “Bütün gözler Macaristan ve Türkiye’nin üzerinde. Bu ülkelerden üyeliklerimizi onaylamalarını bekliyoruz. Ve bunun tercihen geç olacağına erken olmasının önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.

Finlandiya ve İsveç, geçen hafta Türkiye’ye yönelik yaptıkları açıklamada birlikte ittifaka katılmak istediklerini yinelemişti.

Türkiye, ittifaka üyeliklerini onaylamadan önce Finlandiya ve İsveç'ten "terörist" olarak tanımladığı kişilerin iade edilmesini veya topraklarında faaliyet göstermelerine izin verilmemesini istiyor.

YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Bu arada NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bu hafta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi öncesinde NATO'ya üyelik başvurusu yapan Finlandiya ve İsveç'in liderleriyle telefon görüşmeleri yaptı.

Stoltenberg, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile "kritik bir zamanda" telefon görüşmeleri yaptığını bildirdi.

Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya davet edilen ülkeler olduğunu hatırlatan Stoltenberg, iki ülkenin üyelik başvurularının ve NATO'ya davet edilmelerinin, her ülkenin kendi yolunu seçme hakkı olduğuna kanıt teşkil ettiğini vurguladı.

Stoltenberg, "Rusya, diğer ülkelerin haklarına saygı göstermeli ve Ukrayna'daki savaşını durdurmalı" ifadesini kullandı.

Stoltenberg dün de Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile telefonda görüşmüştü.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, 4 Kasım'da İstanbul'da Erdoğan ile bir araya gelecek. Erdoğan, İsveç'in yeni Başbakanı Ulf Kristersson'u da 8 Kasım'da Ankara'da kabul edecek.