Millet İttifakı aday anketi: Kemal Kılıçdaroğlu ilk sırada
HABER MERKEZİ
Asal Araştırma 2023 seçimlerinin merak edilen konularından 'Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?' sorusunu seçmene yöneltti.
Kılıçdaroğlu'nun ilk sırada yer aldığı 2 bin 312 kişi arasında ekim ayında yapılan anketin tüm adayları ve aldıkları oy oranları şu şekilde gerçekleşti:
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 22.8
Mansur Yavaş: Yüzde 20.4
Meral Akşener: Yüzde %7.6
Ekrem İmamoğlu: Yüzde %6.8
Selahattin Demirtaş: Yüzde 5.3
Ali Babacan: Yüzde 0.9
Muharrem İnce: Yüzde 0.7
Abdullah Gül: Yüzde 0.3
Temel Karamollaoğlu: Yüzde 0.3
Ahmet Davutoğlu: Yüzde 0.2
Gültekin Uysal: Yüzde %0.1