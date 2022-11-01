Millet İttifakı aday anketi: Kemal Kılıçdaroğlu ilk sırada

HABER MERKEZİ

Asal Araştırma 2023 seçimlerinin merak edilen konularından 'Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?' sorusunu seçmene yöneltti.

Kılıçdaroğlu'nun ilk sırada yer aldığı 2 bin 312 kişi arasında ekim ayında yapılan anketin tüm adayları ve aldıkları oy oranları şu şekilde gerçekleşti:

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 22.8

Mansur Yavaş: Yüzde 20.4

Meral Akşener: Yüzde %7.6

Ekrem İmamoğlu: Yüzde %6.8

Selahattin Demirtaş: Yüzde 5.3

Ali Babacan: Yüzde 0.9

Muharrem İnce: Yüzde 0.7

Abdullah Gül: Yüzde 0.3

Temel Karamollaoğlu: Yüzde 0.3

Ahmet Davutoğlu: Yüzde 0.2

Gültekin Uysal: Yüzde %0.1