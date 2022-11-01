Şemdin Sakık Diyarbakır'dan Elazığ'a nakledildi

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Eski PKK yöneticilerinden Şemdin Sakık, Diyarbakır Cezaevi'nin boşaltılması sonrasında Elazığ'a sevk edildi.

Diyarbakır Cezaevi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti öncesinde tahliye edilmiş ve müze yapılmasına karar verilmişti.

Sözcünün haberine göre, 24 yıldır Diyarbakır'da tutuklu bulunan Şemdin Sakık'ın, kentteki diğer cezaevlerinde can güvenliği açısından sorun yaşayabileceği belirtildi.

Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğünce Diyarbakır Başsavcılığı'na gönderilen yazıda, Sakık'ın azami düzeyde sağlanacak güvenlik tedbirleri altında Elazığ E Tipi Cezaevine nakledilmesi istendi.

Diyarbakır'da 24 yıldır tek kişilik hücrede tutulan Sakık için, diğer tutuklulardan ayrı, bağımsız özel tek kişilik bir koğuş hazırlandığı öğrenildi.

Sakık'ın sevkinde zırhlı araçlar kullanıldı ve Jandarma Özel Harekat ekipleri yer aldı.