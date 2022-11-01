Talabani: KYB ve KDP birlik içerisinde sorunlarla mücadele etti

ERBİL (K24)

Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ile Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) birlik içerisinde sorunlarla mücadele ettiklerini söyledi.

Ortadoğu Araştırma Enstitüsü (MERI) tarafından düzenlenen forumda konuşan Kürdistan Bölgesi Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin parti anlaşmazlıklarından uzak tutabilmeyi başardıklarını belirtti.

“Herkes İçin Irak” başlıklı forumda BM Genel Sekreteri’nin Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert ile birlikte 4’üncü oturumda konuşmacı olan Kürdistan Bölgesi Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani, “Irak ve Kürdistan Bölgesi’nde yönetişim ve reformun zorluğu” konusunu değerlendirdi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin reform programından bahseden Talabani, hükümetin reformları gerçekleştirmek için uygun bir ortama ihtiyaç duyduğunu ve hükümetin radikal reformlara vurgu yaptığını ifade etti.

Reform adımlarını hızlandırdıklarını kaydeden Talabani, “Dokuzuncu kabine, göreve başladığı ilk günden itibaren gelirleri artırıp harcamaları azaltmayı amaçladı” dedi.

Kabinenin bütçe kesintileri ve terörle mücadeleye maruz kaldığını bildiren Talabani, KDP ve KYB’nin geçmişte zorluklara karşı birlikte mücadele ettiklerini söyledi.