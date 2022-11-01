Erdoğan ve Putin’den tahıl anlaşması görüşmesi

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Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, tahıl sevkiyatına ilişkin İstanbul Mutabakatının uygulanmasıyla ilgili sorunların çözümü noktasında tüm taraflar nezdinde gerekli girişimlerde bulunmayı sürdürdüklerini belirtti.

Birçok konu gibi bu meselede de çözüm odaklı bir işbirliğini tesis edeceklerine emin olduğunu ifade eden Erdoğan, tahıl krizini yapıcı yaklaşımla çözmeleri durumunda müzakerelere dönüş yolunda atılacak adımları da teşvik etmiş olacaklarını vurguladı.

Erdoğan ayrıca Valday Tartışma Kulübü toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye ve kendisi hakkındaki ifadeleri için Putin'e teşekkür etti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’dan tahıl çıkışını sağlayan anlaşmayı askıya aldığını bildirmişti.

Putin ise Rusya’nın, askıya aldığı Ukrayna tahıl çıkışını sağlayan anlaşma kapsamında gönderilen tahılların yoksul ülkelere gitmediğini belirterek, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ancak askıya alınmasının ana sebebi bu değil. Sebebi, Ukrayna tarafından Rusya'nın Karadeniz'deki filosunun gemilerine karşı başarısız da olsa başlatılan saldırıdır. Hem su altındaki hem de havadaki insansız araçlar, Ukrayna tahılının taşındığı koridoru kısmen kullandılar."

Putin, söz konusu durumun Rus savaş gemileri ve sivil gemilere yönelik tehlike oluşturduğunu vurgulayarak, "Tahıl anlaşmasına katılımımızı durdurduğumuzu söylemiyoruz, hayır. Ara verdiğimizi söylüyoruz. Birleşmiş Milletler bu anlaşmanın taraflarından. Ukrayna ile çalışsınlar ve Ukrayna, sivil gemilere veya Rus tedarik gemilerine herhangi bir tehdit yaratmayacağını garanti etmelidir" demişti.