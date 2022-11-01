Başbakan: Bağdat'ta siyasi irade olursa sorunları kısa sürede çözebiliriz

ERBİL (K24)

Ortadoğu Araştırma Enstitüsü (MERI) tarafından düzenlenen forumda konuşan Başbakan Mesrur Barzani, Irak hükümetinin stratejik karar verme süreçlerine katılmak istediklerini söyledi.

“Hükümet olarak son 3 yıl içerisinde ekonomide sadece enerji gelirlerine bel bağlamadık, tarım alanında ilerleme sağladık. Kürdistan Bölgesi'nin yerli ürünleri ihraç edilmeye başlandı” diyen Başbakan, “Irak'ın halen petrol ve gaz yasası yok. Bu yasa yazılmalı ve parlamentoya getirilip kabul edilmeli. Federal hükümet anayasadaki ilgili maddeyi şimdiye kadar uygulamaya yanaşmadı” ifadelerini kullandı.

Başbakan, “Irak federal hükümeti ile Kürdistan Bölgesi Hükümeti'ni yakınlaştıracak en önemli husus 140. madde'nin uygulanmasıdır” dedi.

Başbakan’ın konuşmasından öne çıkan mesajlar şöyle:

-Irak hükümetlerinin şimdiye kadar Erbil ile Bağdat arasındaki sorunları çözme adımı atmamasının nedeni, Irak başbakanlarının sorumluluğunu yerine getirmemesinden kaynaklanmakta. Bağdat'ta siyasi irade olursa bu sorunları kısa sürede çözebiliriz

- Bağdat ile stratejik konulara karar verilmesi süreçlerine ortak olmak istiyoruz. Biz niyetimizi gösterdik. Gerekli olduğu her zaman da Bağdat'ı ziyaret edebilirim. Kürdistan halkının hakları artık çiğnenmemeli ve uygulanmalı

- Bağdat ile sorunlarımız siyasi sorunlardır.

-Irak'ta eski hükümetlerin tutumu devam ediyor.

-Bağdat ile birlikte petrol ve gaz yasası hazırlayabiliriz.

-Irak hükümetine yardım etmeye hazırız.

-Geçtiğimiz üç yıl hükümet olarak bizim için kolay değildi.

-Sanayi ve tarım sektörüne büyük bir bütçe harcadık.

-2025'e kadar Kürdistan Bölgesi Hükümeti'nin tüm çalışmaları dijitalleştirilmiş olacak.

-Kabinemiz programının büyük bir kısmını uyguladı.

-Erbil-Bağdat sorunlarının çözümü için taraflar işbirliği içerisinde olmalı.

- Kürdistan Bölgesi'nden Irak yönetiminde yer alan kişiler Kürdistan Bölgesi ve Irak'ın temsilciliğini yapmalı.

-Siyasi tarafların yeni Irak hükümetine destek olmasını ümit ediyorum

-Güvenlik boşluğunun olduğu bölgeleri doldurmak için ortak güç oluşturmaya hazırız.

- Mevcut Kürdistan Parlamentosu, Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile iyi bir koordinasyon içerisinde oldu.

-Kabinemiz hiç borç almadı, aksine 2 milyar dolar borç verdi.

-Hükümetimizin öncelikli ajandası reformdu.

-Hükümet olarak yabancı yatırımcıları destekledik.

-Yolsuzlukla mücadele sadece yargılama yoluyla olmaz, sistemin iyileştirilmesi ve şeffaf olması lazım. Şuan satın alımlar online yapılmakta. Sistem yolsuzluğa engel olmalı. Bana göre, yolsuzlukla mücadele, sistemi düzeltmekle olur.

- Her türlü fikir özgürlüğünü destekliyorum, buna inanıyorum.

-KDP’nin ölümsüz Barzani çizgisi gibi değişmez bazı ilkeleri var. KDP, her kesimi içerisinde barındıran kapsamlı bir Kürdistan kurtuluş hareketidir.

ROJAVA’DAKİ DURUM

Başkan Barzani’nin öncülüğünde daha önce Rojava ile ilgili 3 konferansın yapıldığını kaydeden Başbakan, Rojava’da Kürtler arasında anlaşmazlıklar olmamasını istediklerini bildirdi.

Konferanslarda, alınan kararların uygulanmadığını ve Rojavalı yetkililerin talimatların başka yerlerden geldiğini söylediklerini söyleyen Başbakan, "Kürt Ulusal Kongresi hepimizin güveneceği prensipler üzerinden olmalı. Kürt halkının haklarını ileriye taşımak istiyorsak gerçekçi olmalıyız. Kürt haklarının barışçıl yollarla elde edilmesi gerekiyor. Bazı tarafların kendisini dayatması Ulusal Kongrenin gerçekleşmesini önledi" dedi.

Başbakan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rojava’da Kürtler birleşirse gelecekleri çok daha aydınlık olur. Bizim uzun bir tecrübemiz var. Burada Güney Kürdistan’da ihtilaflarımız olduğunda çok zarar gördük, birlikte çok büyük kazanımlar elde ettik. PYD ve ENKS müzakereye ve birbirlerine destek olmaya ne zaman hazır olurlarsa, biz de elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız."

Başbakan, her parçadaki Kürtlerin hakları barışçıl yollarla elde etmesi gerektiğine vurgu yaparak, Kürdistan Bölgesi’nin bu süreçlere destek olmaya hazır olduğunu ifade etti.