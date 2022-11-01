Başbakan: Kabinemiz hiç borç almadı, aksine 2 milyar dolar borç verdi

ERBİL (K24)

Ortadoğu Araştırma Enstitüsü (MERI) tarafından düzenlenen forumda konuşan Başbakan Mesrur Barzani, Irak hükümetinin stratejik karar verme süreçlerine katılmak istediklerini söyledi.

“Hükümet olarak son 3 yıl içerisinde ekonomide sadece enerji gelirlerine bel bağlamadık, tarım alanında ilerleme sağladık. Kürdistan Bölgesi'nin yerli ürünleri ihraç edilmeye başlandı” diyen Başbakan, “Irak'ın halen petrol ve gaz yasası yok. Bu yasa yazılmalı ve parlamentoya getirilip kabul edilmeli. Federal hükümet anayasadaki ilgili maddeyi şimdiye kadar uygulamaya yanaşmadı” ifadelerini kullandı.

Başbakan, “Irak federal hükümeti ile Kürdistan Bölgesi Hükümeti'ni yakınlaştıracak en önemli husus 140. madde'nin uygulanmasıdır” dedi.

Başbakan’ın konuşmasından öne çıkan mesajlar şöyle:

-Irak hükümetlerinin şimdiye kadar Erbil ile Bağdat arasındaki sorunları çözme adımı atmamasının nedeni, Irak başbakanlarının sorumluluğunu yerine getirmemesinden kaynaklanmakta. Bağdat'ta siyasi irade olursa bu sorunları kısa sürede çözebiliriz

- Bağdat ile stratejik konulara karar verilmesi süreçlerine ortak olmak istiyoruz. Biz niyetimizi gösterdik. Gerekli olduğu her zaman da Bağdat'ı ziyaret edebilirim. Kürdistan halkının hakları artık çiğnenmemeli ve uygulanmalı

- Bağdat ile sorunlarımız siyasi

-Irak'ta eski hükümetlerin tutumu devam ediyor

-Bağdat ile birlikte petrol ve gaz yasası hazırlayabiliriz

-Irak hükümetine yardım etmeye hazırız

-Geçtiğimiz üç yıl hükümet olarak bizim için kolay değildi

-Sanayi ve tarım sektörüne büyük bir bütçe harcadık

-2025'e kadar Kürdistan Bölgesi Hükümeti'nin tüm çalışmaları dijitalleştirilmiş olacak

-Kabinemiz programının büyük bir kısmını uyguladı

-Erbil-Bağdat sorunlarının çözümü için taraflar işbirliği içerisinde olmalı

- Kürdistan Bölgesi'nden Irak yönetiminde yer alan kişiler Kürdistan Bölgesi ve Irak'ın temsilciliğini yapmalı

-Siyasi tarafların yeni Irak hükümetine destek olmasını ümit ediyorum

-Güvenlik boşluğunun olduğu bölgeleri doldurmak için ortak güç oluşturmaya hazırız

- Mevcut Kürdistan Parlamentosu, Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile iyi bir koordinasyon içerisinde oldu

-Kabinemiz hiç borç almadı, aksine 2 milyar dolar borç verdi

-Hükümetimizin öncelikli ajandası reformdu

-Hükümet olarak yabancı yatırımcıları destekledik

-Yolsuzlukla mücadele sadece yargılama yoluyla olmaz, sistemin iyileştirilmesi ve şeffaf olması lazım. Şuan satın alımlar online yapılmakta. Sistem yolsuzluğa engel olmalı. Bana göre, yolsuzlukla mücadele, sistemi düzeltmekle olur

- Her türlü fikir özgürlüğünü destekliyorum, buna inanıyorum.

-KDP’nin ölümsüz Barzani çizgisi gibi değişmez bazı ilkeleri var. KDP, her kesimi içerisinde barındıran kapsamlı bir Kürdistan kurtuluş hareketidir