‘Eski Afgan generaller Rusya tarafından Ukrayna’ya gönderiliyor’

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Associated Press’e (AP) konuşan üç eski Afgan general, Rusya'nın ayda bin 500 dolar maaş ve aileleriyle kendileri için güvenlik sağlama vaadiyle eski Afgan özel kuvvetler askerlerini Rus ordusunun yabancı askerlerden oluşan birliklerine çekmeye çalıştığını söyledi.

ABD tarafından eğitilen Afgan komandolardan oluşan bu özel kuvvet askerlerinin büyük bir kısmı, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesiyle birlikte İran'a kaçmıştı.

İddia sahibi generallerden Abdul Rauf Argandiwal, askerlerin Rusya için savaşmak istemediklerini ancak başka seçenekleri olmadığını ifade etti.

Argandiwal, İran'daki komandoların sınır dışı edilmekten ve Afganistan'a gönderilmeleri halinde Taliban tarafından öldürülmekten korktuğunu belirtti.

Argandiwal'a göre, Afgan komandoların işe alım süreci Rus paralı asker gücü Wagner Group tarafından yönetiliyor.

Taliban iktidarı ele geçirmeden önceki son Afgan ordusunda Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevinde bulunan Hibatullah Alizai ise Rus ordusuna bu süreçte, Rusya'da yaşayan eski bir Afgan özel kuvvetler komutanının yardım ettiğini söyledi.

“ABD KOMANDOLARI TALİBAN'IN ELİNE BIRAKTI”

Afganistan'da görev alan eski CIA yetkilisi Michael Mulroy ise, ABD'nin bu askerlerine söz verdiği gibi yardım etmediğini ifade etti. Afgan komandolarının “gözü pek ve eğitimli savaşçılar” olduğunu belirten Mulroy, "Açıkçası onları hiçbir savaş alanında görmek istemem özellikle de Ukraynalılarla savaşırken" şeklinde konuştu.

Rus Savunma Bakanlığı iddiaları yanıtsız bırakırken kısa süre önce Wagner Group'un kurucusu olduğunu kabul eden Yevgeny Prihozhin'in bir sözcüsü, Afgan savaşçılarını işe alma iddiasını "saçmalık" olarak nitelendirdi.

AP'ye konuşan komandolardan biri ise WhatsApp üzerinden iletişime geçtiği İran'daki 400'e yakın komandonun Rusya'nın teklifini değerlendirdiğini belirtti. Bu kişi kendisi gibi birçok savaşçının sınır dışı edilmekten korktuğunu ayrıca onları Taliban'ın eline bıraktığı için ABD'ye karşı öfkeli olduğunu söyledi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, af vaatlerine rağmen Taliban'ın iktidara gelişi sonrası üç ay içinde 100'den fazla eski Afgan askeri, istihbarat yetkilisi ve polisin öldürüldüğünü ya da kayıplara karıştıklarını açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler tarafından ekim ayında yayımlanan bir raporda ise eski Afgan hükümet ve ordu yetkililerinden 160'ının yargısız infaz sonucu öldürüldüğü ve 178'inin tutuklandığı bildirilmişti.

20 ila 30 bin askerden oluşan Afgan özel kuvvetleri, Afganistan'da yirmi yıl boyunca Amerika Birleşik Devletleri'nin yanında savaşmıştı. ABD ordusu Afganistan'dan çekildiğindeyse yalnızca birkaç yüz üst düzey yetkili uçakla götürülmüştü.