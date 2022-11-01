‘Arap Birliği Zirvesinin bildirisinde Türkiye’nin operasyonları kınandı’

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Arap Birliği Zirvesi, Covid-19 salgınının neden olduğu iki yıllık aranın ardından Cezayir'de toplandı.

Zirveden gıda güvenliği, terörle mücadele ve bölgesel konularla ilgili önemli kararların çıkması beklenirken, İngiltere merkezli Şarku'l Avsat gazetesi, zirvenin ardından duyurulacağı belirtilen 'Cezayir Deklarasyonu'nun taslak metnine ulaşıldığını bildirdi.

Buna göre taslak bildiride, “24 Aralık 2015 tarihli karara uygun olarak Türkiye'nin birliklerini Irak'tan çekmesi talep edildi” denildi.

Şarku'l Avsat gazetesinin haberine göre, Türkiye'ye yönelik Kürdistan Bölgesi sınırlarında 'güvenin inşasını zedeleyecek ve bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit edecek adımlardan kaçınması' çağırısına yer verildi.

Ayrıca, Türkiye'nin Rojava’daki operasyonlarının kınandığı belirtildi. Söz konusu operasyonların, Birleşmiş Milletler (BM) ilkelerinin ve BM Güvenlik Konseyi kararlarının 'açık ihlali' olduğu kaydedildi.

"GÜNDEMDE TÜRKİYE VE İRAN'IN MÜDAHALESİ VAR"

AFP ise zirvenin gündeminde Suriye, Libya ve Yemen'deki çatışmalar olacağını yazdı. Arap Birliği'ne üye ülkelerin dışişleri bakanlarının, Türkiye ve İran'ın bu ülkelerdeki 'müdahalelerine' karşı bildiri yayınlama hazırlığında olduğu ileri sürüldü. AFP'nin haberinde, Ankara ile Tahran'ın 'isimlerine yer verilip verilmeyeceğinin tartışıldığı' belirtildi.