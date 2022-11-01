Kılıçdaroğlu Londra’ya gitti: Çok büyük planlarım var

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, bir dizi temaslarda bulunmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti.

Kılıçdaroğlu'na Londra seyahatinde CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, Denizli gençlik kolları üyesi Gamze Kaya eşlik etti.

1-5 Kasım tarihleri arasındaki İngiltere ziyaretinde Kılıçdaroğlu'nun bilim ve teknoloji çevreleri ve yatırımcılarıyla bir araya geleceği belirtildi.

Geziyle ilgili açıklama yapan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’ye hızla nefes aldırmak ve içinde bulunduğumuz bu derin krizden çıkmak için kendi özgücümüzün yanı sıra 'temiz' yabancı yatırıma ihtiyaç var. Dünyadaki güçlü teknolojik yatırımcıları ve fonları Türkiye’nin potansiyeliyle buluşturmak amacıyla bu akşam Londra’ya gidiyorum. Temiz para gelirse kirli para gider. Bu para hem halka iner hem işsizliği bitirir, hem uyuşturucuyu sokaklarımızdan söküp atar. Sürüklendiğimiz kriz girdabının tek çözümü budur: Temiz yatırım, güçlü üretim. Bay Kemal’in Türkiye için çok büyük planları var, kasım sonunu bekleyin."

5 Kasım’da Türkiye’ye dönmesi beklenen Kılıçdaroğlu’nun aralık ayında ise Almanya’ya ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor.