Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’nun sözlerine tepki

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Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi Polis Amirleri Eğitimi Merkezi 6. Dönem Mezuniyet Töreni'nde konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili açıklamalarına yanıt veren Erdoğan, şunları belirtti:

“Asıl üzerinde yoğunlaştığımız alanlardan biri gençlerimizin terör ve uyuşturucu belalarına karşı korunmasıdır. Ne terör örgütlerine, ne uyuşturucu baronlarına ne sapkın akımlara kaptıracağımız tek bir evladımız var. Siyasetin içinde olup da hükümetimizi, iktidarımızın cari açığını uyuşturucu kaynaklarından gelir elde edip de kapatacağını zavallılara bir sözüm var onu yarın söyleyeceğim. Haramı iyi biliriz, helali iyi biliriz. Haram size kalsın ey siyasiler, bunu da böyle bilin.”

“CHP'nin güvenlik güçlerimize attığı bu iftirayı cevaplandırmak Cumhurbaşkanlığı sorumluluğun gereği olarak gördüğüm için değinmek zorundayım” diyen Erdoğan, “Şu anda siz kalkıp da Güneydoğu'da, doğunun değişik yerlerinde uyuşturucu köklerini toplamak suretiyle bu mücadeleyi veren emniyet teşkilatıma bu tür hakarette, iftirada bulunamazsınız. Bu tür uyuşturucu köklerini toplayan teşkilat işte karşımda. Böyle bir teşkilatı nasıl olur da Türkiye cari açığını uyuşturucu satmak yoluyla kapatıyor dersiniz. Bu ne insafsızlıktır” şeklinde konuştu.

Yarınki AK Parti grup toplantısında konuyu geniş bir şekilde ele alacağını kaydeden Erdoğan, şunları vurguladı:

“Haramı, helali gayet iyi bilen iktidarı bu şekilde lekeleyemezsin, onu sen aynaya bak kendinde ara. Polisiyle, jandarmasıyla, sahil güvenliğiyle emniyet güçlerimizin canları pahasına yürüttüğü uyuşturucu ile mücadelesini yalanlarla hiçe sayamazsınız. Hem yakalanan uyuşturucu miktarı hem yakalanıp cezaevine atılan uyuşturucu satıcısı bakımından rekor sahibiyiz. Genel başkanı böyle yapan partinin milletvekilleri boş durur mu? Onlar da Yalova'da mahkeme basıp, hakimlere hakaret edip ya hırsızların ya teröristlerin safında olduklarını göstermişlerdir. Güvenlik güçlerimizin fedakarlığının böylesine ucuz siyaset oyunlarına meze yapılmasına izin vermeyeceğiz. Bu tür iftiralara aldırmadan gençliğimizi her türlü tehdide karşı korumayı sonuna kadar devam edeceğiz. Bu tür saldırılar karşısında susmak da herhalde dilsiz şeytan olmayı gerektirir. Biz dilsiz şeytan da olmayacağız.”

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Kılıçdaroğlu, bugün yayınladığı video mesajda, "Her şey bu iktidarın ekonomiyi bitirmesiyle başladı. O kadar müsrifçe harcadılar ki beytülmale el atacak, el uzatacak hale geldiler. Hazineyi boşalttılar, ekonomiyi çökerttiler, tüm kaynaklar tükenince de iktidarda kalmak için çok kirli bir oyuna girdiler. Bu oyun neydi sevgili halkım? Her türlü kara paranın ülkeye girmesine göz yumdular. ‘Getir, nereden getirirsen getir, kaynağını sormayacağım’ dediler ve bu kirli parayı yani milyar dolarları, yani uyuşturucu paralarını Türkiye’nin cari açığının finansmanında kullandılar" ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı, suç duyurusunda bulunacaklarını açıklamıştı.