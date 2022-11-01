Politika

WSJ: İran yakında Erbil ve Suudi Arabistan’a saldırı düzenleyebilir

Wall Street Journal gazetesi, İran'ın yakın zamanda Suudi Arabistan ve başkent Erbil’e saldırı hazırlığında olabileceği istihbaratı nedeniyle Suudi Arabistan ve ABD'nin alarm durumuna geçtiğini yazdı.
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dünya Erbil Suudi Arabistan İran Saldırı ABD WSJ

ERBİL (K24)

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal'a (WSJ) konuşan ABD'li ve Suudi yetkililer, İran'ın, dikkati ülke içindeki protestolardan başka bir yere çekmek için Suudi Arabistan ve başkent Erbil’deki bazı hedeflere yakın zamanda saldırı düzenleyebileceğini belirtti.

Suudi Arabistan'ın bu istihbaratı ABD'li yetkililerle paylaştığına işaret edilen haberde, söz konusu iki ülke ve başka bazı ülkelerin ordularını teyakkuza geçirdiği bilgisi verildi.

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Öte yandan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyinden bir yetkili, konuyla ilgili olarak AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İran'ın tehdidinin görünümünden dolayı endişeliyiz. Suudi Arabistan ile askeri ve istihbarat kanalları üzerinden sürekli temas halindeyiz. Çıkarlarımızı ve bölgedeki ortaklarımızı savunmak için harekete geçmekte tereddüt etmeyiz."

Yenilenecek…

 

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