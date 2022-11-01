BM Irak Temsilcisi: Yolsuzluk Irak’ın gelişmesini engelliyor

ERBİL (K24)

BM Genel Sekreteri’nin Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert, yolsuzluğun Irak'ın ilerlemesinin önünde bir engel haline geldiğini ve bazı siyasi partilerin bundan yararlandığını söyledi.

“Herkes İçin Irak” başlıklı foruma katılan BM Genel Sekreteri’nin Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert, “Irak ve Kürdistan Bölgesi’nde yönetişim ve reformun zorluğu” oturumunda konuştu.

Plasschaert, Irak'ın mevcut yönetim sistemine değinerek, Iraklı siyasi partilerin kendi çıkarlarını önemsediğini ve halkın çıkarlarını göz ardı ettiğini dile getirerek, Irak halkının durumunun kötüleşmemesi için Irak'taki yönetim sisteminde gerçek reformlar yapılması gerektiğini dile getirdi.

Irak’ın iç işlerine dış müdahalelerin olduğunu söyleyen Plasschaert, Irak'ta iç zayıflıkların daha fazla dış müdahaleye yol açtığını kaydederek, "Güçlü değilseniz, diğer ülkelerin ülkenizin iç işlerine müdahale etmesine izin verirsiniz” dedi.

BM Temsilcisi, "Federal sistem 17 yıldır Irak'ta tam olarak uygulanmıyor. Ben Irak'a ve halkına hizmet etmek için buradayım. Irak'ı yönetmek için burada değilim. Irak hükümetine ve siyasi partilerine reformlar yapmaları, insanların yaşamlarını iyileştirmeleri ve sorunları çözmeleri için önerilerde bulunmak üzere buradayım” ifadelerini kullandı.

Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözülmesi gerektiğini bildiren Plasschaert, Irak Cumhurbaşkanı Latif Reşid'in Erbil ve Bağdat arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesinde olumlu bir rol oynayabileceğine inandığını bildirdi.