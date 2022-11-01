ENKS’li yetkili: Kürdistan Bölgesi her zaman Kürt Birliği'nden yana

ERBİL (K24)

K24 yayınına katılan Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Başkanlık Konseyi Üyesi Süleyman Oso, Başbakan Mesrur Barzani’nin Ortadoğu Araştırma Enstitüsü (MERI) tarafından düzenlenen forumda Rojava’yla yaptığı değerlendirmeler hakkında konuştu.

Kürdistan Bölgesi’nin her zaman Kürtler arası birlikten yana olduğunu dile getiren Oso, “Bizzat Başkan Barzani’nin desteği ve gözetimiyle iki anlaşma hayata geçirdik fakat PYD bunlara uymadı. 2014’teki Duhok Anlaşması çok önemli bir anlaşmaydı, çünkü Kobani DAİŞ’in kontrolündeydi ve o dönem Başkan Barzani’den çok destek aldık. Kobani’nin kurtarılması için Kürdistan Peşmergeleri Türkiye üzerinden Rojava’ya gönderildi” dedi.

Kürt Birliği diyaloğunun ABD gözetiminde ve Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Komutanı Mazlum Abdi’nin güvencesiyle gerçekleştiğini söyleyen Oso, “Önemli adımlar attık, ENKS bu adımlardan eminde ve siyasi bir vizyon oluşturduk ama PYD anlaşmaya uymadı” şeklinde konuştu.

Başbakan Mesrur Barzani’nin bugünkü ifadelerini memnuniyetle karşıladıklarını ve kendisinden her zaman böylesi açıklamalar gördüklerini belirten Oso, “Kürdistan Bölgesi her zaman bizi destekliyor. Başkan Barzani, Sayın Neçirvan Barzani, Sayın Mesrur Barzani’nin gösterdiği tavırdan dolayı minnettarız. Onların beklentilerini karşılayacağız” şeklinde konuştu.

BAŞBAKAN’IN AÇIKLAMALARI

Başbakan Mesrur Barzani bugün, MERI tarafından düzenlenen forumda konuştu.

Başkan Barzani’nin öncülüğünde daha önce Rojava ile ilgili 3 konferansın yapıldığını kaydeden Başbakan, Rojava’da Kürtler arasında anlaşmazlıklar olmamasını istediklerini bildirdi.

Konferanslarda, alınan kararların uygulanmadığını ve Rojavalı yetkililerin talimatların başka yerlerden geldiğini söylediklerini kaydeden Başbakan, "Kürt Ulusal Kongresi hepimizin güveneceği prensipler üzerinden olmalı. Kürt halkının haklarını ileriye taşımak istiyorsak gerçekçi olmalıyız. Kürt haklarının barışçıl yollarla elde edilmesi gerekiyor. Bazı tarafların kendisini dayatması Ulusal Kongrenin gerçekleşmesini önledi" dedi.

"Rojava’da Kürtler birleşirse gelecekleri çok daha aydınlık olur” diyen Başbakan, “Bizim uzun bir tecrübemiz var. Burada Güney Kürdistan’da ihtilaflarımız olduğunda çok zarar gördük, birlikte çok büyük kazanımlar elde ettik. PYD ve ENKS müzakereye ve birbirlerine destek olmaya ne zaman hazır olurlarsa, biz de elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Başbakan Mesrur Barzani, her parçadaki Kürtlerin hakları barışçıl yollarla elde etmesi gerektiğine vurgu yaparak, Kürdistan Bölgesi’nin bu süreçlere destek olmaya hazır olduğunu söyledi.