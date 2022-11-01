Peşmerge komutanından 140. Madde kapsamındaki köylerle ilgili açıklama

ERBİL (K24)

Peşmerge Güçlerinin Gwêr-Mahmur Cephesi Komutanı Sirwan Barzani, 2 ortak tugayın göreve başlamasıyla 140. Madde kapsamındaki köylerin güvenlik sorunlarının çözüleceğini söyledi.

K24’e konuşan Gwêr-Mahmur Cephesi Komutanı Sirwan Barzani, “140. Madde kapsamındaki köylerde yaşayanların çoğu, bulundukları bölgede huzur ve güvenlik hissetmedikleri için yerlerini terk etti” dedi.

Barzani, “Irak ordusu ile Peşmerge arasında İki ortak tugayın göreve başlamasıyla bu bölgelerdeki durum düzelecek. Bu bölgelerde güvenlik ve huzur sağlanacak ve halk evlerine dönebilecek” ifadelerini kullandı.

Peşmerge komutanı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yeterli güvenlik gücü olmaması nedeniyle, Irak hükümeti bu bölgelerdeki tüm köylerin güvenliğini sağlayamadı. Sadece ana yollarda bazı kontrol noktaları var. Can güvenliği için bu bölgelerin vatandaşları yerlerini terk etmek zorunda kaldı. Irak hükümeti, iki ortak tugayın kısa sürede göreve başlamasını ve gerekli bütçeyi sağlamayı taahhüt etti.”