Politika

Rojava’daki ‘saatli bomba’ için acil çağrı: ‘Bir devletçiğe dönüştü’

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, uluslararası topluma DAİŞ’li ailelerini barındıran Hol Kampındaki krize acil bir çözüm bulunması çağrısını yineledi.
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Hol Kampı
Hol Kampı
kürdistan Hol Kampı SOHR Rojava

HABER MERKEZİ

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Salı günü internet sitesinde bir rapor yayınladı. Raporda, Rojava’nın Haseke vilayetinin güneydoğusunda bulunan Hol Kampında art arda yaşanan olayların DAİŞ örgütünün başlattığı kaosun bir mirası olduğu belirtildi.

Gözlemevi, mülteciler ve yerinden edilmiş insanların bulunduğu Hol Kampının örgüt üyelerinin ve ailelerinin bir ‘devletçiği’ haline geldiğini aktardı.

Saatli bomba’ olarak nitelendirilen kampın içinde kaos ve kanunsuzluk yaygın. Gözlemevi, 17 Ekim’de kampı denetleyen askeri güçlerin önlemlerini artırmasının ardından, bu tarihten itibaren hiçbir cinayet kaydedilmediğini duyurdu.

Bu bağlamda Özerk Yönetim ile Bağdat hükümeti arasında koordineyle 18 Ekim tarihinde kamptaki 659 kişiden oluşan 161 DAİŞ üyesi aile Irak'a gitti.

Geçtiğimiz ay birçok yabancı çocuk ve kadın kendi ülkelerinin hükümetlerine teslim edildi. 20 Ekim'de Dış İlişkiler Departmanı, Hol Kampında bulunan Rus vatandaşlığına sahip DAİŞ ailelerinden 38 çocuğu Rusya Çocuk Hakları Komiseri'ne teslim etti.

Söz konusu kişilerin iadesi, Kamışlo kentindeki gerçekleşti. Söz konusu gelişme Özer Yönetim Dış İlişkiler Departmanı ve Rusya arasındaki ortak koordinasyon çerçevesinde yapıldı. Aynı ayın 26'sında Özerk Yönetimi'n bağlı Dış İlişkiler Departmanı, Kanada vatandaşlığına sahip DAİŞ ailelerinden iki çocuk ve iki kadını Kanadalı bir heyete teslim etti.

Gözlemevi, 2022'nin başından bu yana Hol Kampında 28 cinayeti belgeledi. Son cinayetlerde ise 2'si kadın 8 Iraklı ve 8'i kadın 12 Suriyeli 30 kişi öldürüldü.

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