Politika

Kiev'de binden fazla 'ısınma noktası' hazırlanıyor

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Rusya'nın saldırıları sonucu enerji sisteminin devre dışı kalma riskine karşı 1000'den fazla ısınma noktası oluşturuluyor.
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Kiev (Foto: AFP)
Kiev (Foto: AFP)
dünya Kiev Ukranya

HABER MERKEZİ

Füze ve drone saldırıları, Kiev'in enerji altyapısının yüzde 40'ına zarar verdi. Şehrin belirli kesimlerine elektrik ve su temininde problem yaşandığı rapor edilmişti.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, şehre yönelik saldırılara karşı çeşitli senaryoların düşünüldüğünü belirtti.

"Bunların en kötüsü; elektrik, su veya bölgesel ısıtmanın olmadığı yerler" ifadesini kullanan Klitschko, bu ihtimale karşı şehirde 1000'den fazla ısınma noktası hazırlığında olduklarını belirtti.

Söz konusu yerler jeneratörlerle donatılacak ve su gibi ihtiyaçlar için stoklara sahip olacak.

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