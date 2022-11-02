Türkiye’de öğretmenler bugün iş bırakıyor

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Eğitim sendikaları, 19 Kasım’da düzenlenecek Kariyer Basamakları Sınavı’na karşı birleşti.

Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun kaldırılmasını isteyen Eğitim-İş, Eğitim-Sen, Hürriyetçi Eğitim Sen, Teç Sen, Anadolu Eğitim Sen, Özgür Eğitim Sen, Eğitim Hak Sen, Eksen Eğitim Sen, İdeal Eğitim Sen, Eğitim Söz Sen, Eğitimde Birlik Sen, Eşit Haklar Sendikası, Töb-Sen ve Engelsiz Eğitim Sen'den oluşan 14 öğretmen sendikası, bugün iş bırakıyor.

Sendikaların İstanbul'daki iş bırakma programı belli oldu. Buna göre sendikalar saat 12.00’de Cemberlitaş Meydanı’nda buluşacak. 12.30’da ise İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapılacak.

Sendikalar, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştırdığını, ekonomik sorunlarına çözüm üretmediğini, eşit işe eşit ücret ilkesini ortadan kaldırıldığını, öğretmenler arasındaki ayrımcılığı ve eşitsizliği derinleştirdiğine vurgu yapıyor.

Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) düzenlemesine yönelik yoğun tepkilere rağmen, MEB’in ısrarla somut bir adım atmadığına belirtilen ortak bildiride, “Yıllardır ekonomik, sosyal ve özlük haklarımıza ve geleceğimize yönelik taleplerimiz görmezden gelinmekte, insanca yaşam ve insan onuruna yakışır ücret taleplerimiz yok sayılıyor” ifadelerine yer verildi.