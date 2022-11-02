Politika

Soylu: Osmaniye'de 130 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı

Süleyman Soylu, Osmaniye'de bugün sabah düzenlenen Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 130 uyuşturucu satıcısının gözaltına alındığını açıkladı.
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Süleyman Soylu Osmaniye'de açıklama yaptı (Foto: AA)
Süleyman Soylu Osmaniye'de açıklama yaptı (Foto: AA)
türkiye Süleyman Soylu Uyuşturucu

HABER MERKEZİ

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 130 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Soylu, İl Emniyet Müdürlüğündeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi'nde (KGYS) yaptığı açıklamada, uyuşturucu satıcılarına yönelik daha önce 18 ilde düzenlenen "Kökünü Kurutma Operasyonu"nun 19'uncusunun Osmaniye'de yapıldığını söyledi.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyona 430 emniyet personeli, helikopter, dronelar ve narkotik köpeklerinin katıldığını belirten Soylu, "Bu operasyonun temel amacı, planlı ve projeli şekilde, Başsavcılık koordinasyonunda yaklaşık 4 aydır teknik takip ve diğer izleme birimlerimizin yapmış olduğu faaliyetler sonucunda bu sabah itibarıyla uyuşturucu satıcılarını yakalamaktı. Hedefimiz 138'di, 130 uyuşturucu satıcısı sabah 05.00'te başlayan operasyon çerçevesinde saat 07.00 itibarıyla gözaltına alınmışlardır. 8 kişinin aranma, gözaltı çalışmaları emniyet teşkilatımızca sürdürülmektedir" diye konuştu.

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