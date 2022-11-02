Hollanda Hol Kampı’ndan 37 kadın ve çocuğu teslim aldı

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Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Areci yaptığı açıklamada, Hol Kampı’nın kapatılmasının, terör kaynağını kurutmak için temelli bir çözüm olduğunu söyledi.

Areci ayrıca, “Hol Kampı’nda bulunan 28 çocuk ve 9 kadını teslim alarak ülkelerine götürme kararı alan Hollanda hükümetini takdir ediyoruz” dedi.

Diğer ülkelerden de kendi vatandaşlarını almaları talebinde bulunan Areci, “Hol Kampı’nı kapatmak, terörün insani kaynağını kurutmak açısından köklü bir adımdır” ifadesini kullandı.

Rojava’nın Haseke vilayetindeki deki Hol Kampı, Özerk Yönetim ve Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) kontrolünde bulunuyor.

İstatistiklere göre, kampta yaklaşık 50 ülkeden 71 bin mülteci kalıyor ve bunların çoğu DAİŞ mensuplarının eş ve çocuklarından oluşuyor. Çoğu kişinin yaş ortalamasının 18’in altında olduğu belirtiliyor.

Öte yandan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi dün yaptığı açıklamada, uluslararası topluma DAİŞ’li ailelerini barındıran Hol Kampı'ndaki krize acil bir çözüm bulunması çağrısını yineledi.

Gözlemevi, Hol Kampı’nda art arda yaşanan olayların DAİŞ örgütünün başlattığı kaosun bir mirası olduğunu vurguladı.