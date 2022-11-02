Politika

Biden Irak ile Ukrayna’yı karıştırdı

ABD Başkanı Joe Biden, tüm dünyada yükselen enflasyona dikkat çekmek istediği konuşmasında yılları karıştırdı.
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ABD Joe Biden Irak Ukranya

HABER MERKEZİ

Joe Biden, 8 Kasım'da yapılacak ara seçimler öncesi Güney Florida'da da ABD'li seçmenlerle buluştu.

Burada ziyaret ettiği bir toplum merkezinde yüksek enflasyon karşısında Sosyal Güvenlik, Medicare ve reçetelerde daha düşük ilaç maliyetlerinin korunmasıyla ilgili konuşma yaptığı sırada Biden, tüm dünyada yükselen enflasyona dikkat çekmek istedi.

Yüksek enflasyonun nedeni olarak Ukrayna krizini işaret etmek isteyen Biden, ülkeleri karıştırdı. Biden, "Irak'taki savaş nedeniyle enflasyon şu anda tüm dünyada sorun. Pardon, Ukrayna'daki. Irak'ı düşünüyorum çünkü Irak, oğlumun öldüğü yer" dedi.

Ülkeleri karıştırmasının ardından Biden, hatasını düzeltmek için 'Irak'ta ölen oğlunu düşündüğünü' söyledi. Fakat Biden'ın en büyük oğlu olan Beau Biden, 2008'de Irak'ta bir yıl süreyle yüzbaşı olarak görev yaptı. Biden'ın oğlu 2015 yılında, beyin kanseri nedeniyle tedavi gördüğü Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Biden daha önce de Ukrayna ile Irak’ı karıştırmış ve oğlunun Irak’ta hayatını kaybettiğini söylemişti.

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