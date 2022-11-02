Neçirvan Barzani ile ABD Büyükelçisi’nden çözüm vurgusu

ERİBL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Alina L. Romanowski ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Irak’taki son gelişmeler ile yeni hükümetin kurulması konularının ele alındığı görüşmede, Irak hükümetinin sorunların çözümünü öncelemesinin önemi vurgulandı, yeni hükümetin çözüm açısından bir fırsat olduğu, ülkede huzur ve istikrarın sağlanması için çalışabileceği ifade edildi.

Irak’ın, komşu ülkeler ve bölgeyle dengeli ilişkiler geliştirmesine de vurgu yapılan görüşmede, yabancı sermaye ve yatırımcıların Irak’ta yatırım yapması ve ülkenin kalkınmasına katkıda bulunması için bir fırsat söz konusu olduğuna değinildi.

Görüşmede ABD’nin Irak ve Kürdistan Bölgesi’yle ilişkileri de değerlendirildi. Büyükelçi Romanowski, Peşmerge Güçleri’nin birleştirilmesi ve reform sürecine destek vererek ülkesinin bu konuda yardım etmeye hazır olduğunu söyledi.

Erbil ile Bağdat arasındaki sorunlar ve çözüm çabaları, Bağdat’la petrol ve gaz sorununun çözümünün önemi, Kürdistan Bölgesi’nin iç durumu, gerginliğin azaltılması, iklim değişikliği, ekonomide reform ve bölgenin genel durumu da görüşmede el alındı.