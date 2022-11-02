Erdoğan: Kriz aşıldı, tahıl sevkiyatı sürecek

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Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda gündeme ilişkin mesajlar verdi.

Erdoğan, tahıl koridoruna ilişkin dün Putin ile görüştüğünü bugün de Zelenskiy ile görüşeceğini belirterek, tahıl koridorunun eskiden olduğu gibi yeniden açıldığını da açıkladı.

Erdoğan, "Sayın Putin ile yaptığımız görüşme neticesinde; bugün 12.00'den itibaren tahıl sevkiyatı başlayacaklarını söyledi. Tahıl krizi aşıldı" dedi.

Grup toplantısı sonrasında gazeteciler Erdoğan'a krizin aşılması konusunda Rus lideri Putin'i nasıl ikna ettiğini sordu.

Espirili bir dille gazetecilere, "Onu bana bırakın" diyen Erdoğan, "Önce Biden'a sonra size anlatacağım" dedi.

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Rusya Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, "BM'nin katılımı ve Türkiye'nin desteği sayesinde tahıl anlaşmasıyla ilgili Ukrayna tarafından gerekli yazılı garantiler alabildik" ifadeleri yer aldı.

BAŞÖRTÜSÜ TEKLİFİ

Erdoğan, başörtüsü teklifiyle ilgili ise şunları söyledi:

"Bizim kendilerine rağmen çözüme kavuşturduğumuz başörtüsü konusunu bir gece yarısı gündeme taşıdılar.

Biz CHP'nin bu oyununa, anayasa teklifimiz ile karşılık verdik. Bu ara başörtülü kadın kardeşlerimize rozet takma yarışına girdi. Yakında başörtülü aday çıkarırlarsa şaşmayın. Daha dün ikna odaları kuran, üniversitelerde başörtüsü yasağı koyan sizler değil miydiniz, bunları nasıl unutturacaksın? Bay Kemal biz bunları unutmayız.

Bütün bunlara rağmen, sıkıyorsa başörtüsü adayları koy bakalım. Görelim bakalım ne yapacaksın. Geçmişteki ağababalarınız başörtülü kadınları Meclis'ten kovdu.

Hazırlıklarını tamamladığımız teklifimizi, Meclis'te bulunan arkadaşlarla ve partilerle görüşmeye başladılar. Ve bugün tamamlanacak görüşmelerin ardından teklifimizi, Meclis'e bugün sunacağız. Bir daha açılmamak üzere milletimizin gündeminden çıkartma yanında muhalefet için de bir turnusol kağıdı olacağına inanıyorum."

Erdoğan, "Tablo oluşmazsa, halk oylaması dahil diğer adımları atmaya biz hazırız. Biz milletin hakemliğinden asla kaçmadık" diye ekledi.

KILIÇDAROĞLU'NA 'UYUŞTURUCU' İDDİASI ÜZERİNDEN YÜKLENDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun uyuşturucu konusuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelttiği suçlamalarla ilgili ise Erdoğan şunları belirtti:

"Bu iftiranın hesabını hukuk önünde soracağız. Kolluk güçlerimizin hakkını korumak boynumuzun borcudur. Sadece geçtiğimiz yıl 198 bin uyuşturucu olayına müdahale eden kolluk güçlerimiz 153 bin kişiyi yakaladık.

Uyuşturucuyla mücadele edenleri töhmet altında bırakacak açıklamalar yapmak, uyuşturucu baronlarına hizmet etmektir.

2023 seçimlerinde sıkletimize uygun bir muhalefetle yarışmayı isterdik. Maalesef bahtımıza millete hakaret etmekten başka hiçbir vasfı olmayan ekip çıktı. Sandığın rengi belli oldukça siyasi iklimi zehirlemeye yönelik çabaların artması muhtemeldir."