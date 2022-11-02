ABD Büyükelçisi’nden İran’ın Kürdistan Bölgesi’ne yönelik saldırılarına tepki

ERBİL (K24)

ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Alina L. Romanowski, Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü (MERI) tarafından Erbil’de düzenlenen “Herkes İçin Irak” forumunda konuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun Erbil ve Süleymaniye’ye bağlı bazı bölgelere yönelik saldırılarıyla ilgili soru sorulan Büyükelçi Romanowski, “Sadece Kürdistan Bölgesi’nde değil, Irak ve bölge genelindeki İran saldırılarını kınadık” dedi.

Romanowski, “Bu tür saldırılardan endişe duyuyoruz. Diplomatik ve askeri olarak burada (Kürdistan Bölgesi) ve Irak’ta ortaklarımızla çalışıyoruz. Durumu çok yakından takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal'a (WSJ) konuşan ABD'li ve Suudi yetkililer, İran'ın, dikkati ülke içindeki protestolardan başka bir yere çekmek için Suudi Arabistan ve Erbil’deki bazı hedeflere yakın zamanda saldırı düzenleyebileceğini belirtti.

Öte yandan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyinden bir yetkili, konuyla ilgili olarak, "İran'ın tehdidinin görünümünden dolayı endişeliyiz. Suudi Arabistan ile askeri ve istihbarat kanalları üzerinden sürekli temas halindeyiz. Çıkarlarımızı ve bölgedeki ortaklarımızı savunmak için harekete geçmekte tereddüt etmeyiz" açıklamasında bulundu.