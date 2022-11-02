Politika

Iraklı milletvekili parlamentoda hayatını kaybetti

Kanun Devleti Koalisyonu Milletvekili Mahmud Selami, Irak Parlamentosu’nda hayatını kaybetti.
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Irak Irak Parlamentosu Milletvekili

BAĞDAT (K24)

Edinilen bilgiye göre Kanun Devleti Koalisyonu Milletvekili Mahmud Selami, bugün parlamento genel kurul salonunda fenalaştı.

Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Milletvekili Muhammed Sihud, “Parlamentoda toplantıda olduğumuz sırada yaşandı olay. Mahmud Selami’nin hiçbir rahatsızlığı yoktu. Toplantı bittikten sonra genel kurul salonundan çıktık, Selami’nin hayatını kaybettiğini söylediler” dedi.

Irak Parlamentosu Başkanı Muhammed Halbusi yaptığı açıklamada, Mahmud Selami’nin ölümünden büyük üzüntü duyduklarını belirterek, Selami için başsağlığı dileğinde bulundu.

Selami'nin ölüm nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kanun Devleti Koalisyonu’nun liderliğini eski Irak Başbakanı Nuri Maliki yapıyor.

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