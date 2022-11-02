İstanbul’da inşaat alanında insan kemikleri bulundu

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Alınan bilgiye göre, Karaağaç Mahallesi'nde bir site inşaatı alanında kazı çalışması yapan kepçe operatörü Engin Yavuz ve işçi Veysel Araç, toprak altında insan kemiklerine rastladı.

İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaklaşık 1 metre toprak altına gömülü vaziyette olan alanda kazı çalışmalarına başladı.

Savcılık nezaretinde yürütülen çalışmalarda, 4 insana ait olduğu belirlenen kemiklerin yanı sıra 1900'lü yıllara ait olduğu belirtilen metal paralar bulundu.

Eski bir mezarlık olduğu değerlendirilen alanla ilgili polisin çalışması sürüyor.

BÜYÜKÇEKMECE KAYMAKAMLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Öte yandan Büyükçekmece Kaymakamlığı konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, “01.11.2022 tarihinde ilçemiz Karaağaç Mahallesi'nde özel bir şirket tarafından yürütülen inşaat çalışmaları esnasında 4 farklı kişiye ait olduğu değerlendirilen iskelet ile madeni para görünümünde metal parçaları bulunmuştur. Alandaki çalışmalar derhal durdurularak, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü bir tahkikat başlatılmıştır” denildi.