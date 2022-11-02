İran İnsan Hakları Örgütü: 40’ı çocuk 277 gösterici öldürüldü

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Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü, 45 gündür süren gösterilerde en az 277 göstericinin öldürüldüğünü, bunlardan 40’ının 18 yaşının altında olan çocuk, 24’ünün kadın olduğunu açıkladı.

22 eyaletteki gösterilerde protestocuların öldürüldüğü belirtilen raporda, en çok can kaybının Sistan-Belucistan, Mazenderan, Tahran, Sine ve Gilan’da meydana geldiği kaydedildi.

Raporda ayrıca, gerçek ölü sayısının açıklanandan çok daha fazla olduğu vurgulandı.

Öte yandan İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı (HRANA), gösterilerin başladığı günden beri 288 kişinin öldürüldüğünü, bunlardan 48’inin çocuk olduğunu açıkladı.

Jina Emini’nin ölümü sonrası İran ve Doğu Kürdistan kentlerinde başlayan gösterilere İran güçlerince sert müdahalelerde bulunuluyor. Şimdiye kadar ölenlerle gözaltına alınanlara ilişkin net bir sayı açıklanmadı.

Tahran Mahkemesi Başkanı Ali Qasi 31 Ekim’de yaptığı açıklamada, bin göstericiyle ilgili soruşturma yürütüldüğünü belirtmişti.

Ayrıca İran yargı makamları, Kirman’da 25, Simnan’da 89, Zencan’da 119, Huzistan’da 105, Kazvin’de 55, Sine’de 110, Elburz’da 201 kişi hakkında işlem yapıldığını açıklamıştı.