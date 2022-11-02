İranlılar altın alımına yöneldi

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Dünya Altın Konseyi son sezon raporunda, İranlıların altın alımlarının bu yılın ilk dokuz ayında bir önceki yıla göre yüzde 77 arttığını bildirdi.

Dünya Altın Konseyi’nin web sitesinde yayınlanan rapora göre, İranlılar geçtiğimiz yazın üç ayında 14 ton 700 kilogram altın ve altın kalıp satın aldı.

Raporda, İranlıların altın alımlarındaki artış, zenginliği korumak için yatırım fırsatlarının eksikliğine bağlandı.

Dünya Altın Konseyi, İranlıların bu yazın ilk üç ayında 2021 yazına göre yüzde 11 artışla 7.9 ton altın aldığını belirtti.

Geçtiğimiz yaz, nükleer anlaşmaya varma konusundaki artan umutsuzluğun ortasında, dolar İran piyasalarında keskin bir şekilde yükselmiş ve bazı günlerde 33 bin İran riyaline ulaşmıştı.

Yazın doların ortalama döviz kuru 31 bin İran Riyali'nin üzerindeyken, ilkbaharda dolar 28 bin İran Riyali'nin altındaydı.

ABD dolarının İran Riyali karşısındaki döviz kuru bugün 33 bin 950 İran Riyali oldu.

İranlılar bu yılın ilk dokuz ayında 31 ton 400 kilogram kalıp altın ve 23 ton 400 kilogram altın satın aldı.