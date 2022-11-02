ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, “Kürdistan Bölgesi'nin istediği, Irak'la sorunlarını anayasaya göre çözmektir” dedi.

Ortadoğu Araştırma Enstitüsü (MERI) tarafından düzenlenen forumda konuşan Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Irak’ta seçimlerden 1 yıl sonra hükümetin kurulmasını önemli bir adım olarak gördüğünü kaydederek, Kürdistan Bölgesi olarak yeni Irak Başbakanı ve kabinesine ciddi şekilde yardım etmek istediğini belirtti.

Irak’ın istikrarlı olmasının Kürdistan Bölgesi’nin daha istikrarlı olması anlamına geldiğini vurgulayan Neçirvan Barzani, Irak’ın güvenlik durumunun kötüleşmesinin Kürdistan Bölgesi’ni de olumsuz etkilediğini ifade etti.

“Umarım biz ve Bağdat geçmişten ders almışızdır" diyen Kürdistan Bölgesi Başkanı, Irak'ın sorunlarının kolay olmayıp zor olduğunu söyledi.

Neçirvan Barzani, “Kürdistan Bölgesi'nin istediği, Irak'la olan sorunlarını anayasaya göre çözmektir” dedi.

Komşu ülkelerin Kürdistan Bölgesi topraklarındaki askeri operasyonlarını sonlandırmasına yönelik sorumluluğun öncelikli olarak Bağdat hükümetinin sorumluluğunda olduğunu söyleyen Neçirvan Barzani, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ile Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) arasında sorunların olduğunu ancak KYB'nin KDP'nin birinci ortağı olduğunu söyledi. Neçirvan Barzani, 2 partinin birbirini tamamladığını ifade etti.

Ezidi Kürtlerin çok ciddi acılar çektiğini vurgulayan Neçirvan Barzani, “Bağdat’ta Şengal Anlaşması’nı uygulayacak ciddi irade yok” dedi.

Şengal’de Ezidi Kürtlere sorun dışında hiçbir şey getirmeyen askeri güçlerin bölgeden çıkması gerektiğini bildiren Kürdistan Bölgesi Başkanı, Şengal sorununun çözülmemesinin Ezidi Kürtlerin kamplarda yaşamaya devam etmesi anlamına geldiğini söyledi.

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’ın yeni Irak hükümetine destek olmasını istediklerini kaydeden Neçirvan Barzani, yeni Irak Başbakanı ve hükümetinin tüm tarafların desteğini hak ettiğini bildirdi.