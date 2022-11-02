Politika

AK Parti heyeti, başörtüsü teklifiyle ilgili HDP'yle görüştü

Türkiye Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığındaki AK Parti heyeti, başörtüsü konusunda hazırlanacak anayasa değişikliği teklifine ilişkin HDP’nin TBMM grubunu ziyaret etti.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
türkiye HDP AK Parti Bekir Bozdağ Meral Danış Beştaş

ANKARA (K24)

Anayasa değişiklik teklifiyle ilgili olarak Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) meclis grubunu ziyaret etti.

Görüşmeye HDP Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç ile Parti Sözcüsü Ebru Günay katıldı.

BEŞTAŞ’TAN AÇIKLAMA

Öte yandan Meral Danış Beştaş, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, “Bildiğiniz üzere Anayasa değişiklik teklifiyle ilgili bir görüşmeydi. Henüz yazılı bir metin yok. Anayasanın 24. ve 41. maddelerinde bir değişiklik olacağını ve kapsamını genel olarak paylaştılar. Biz de tutumumuzu Eş Genel Başkanlarımız ve MYK’da yaptığımız görüşmeler sonucunda kamuoyuyla paylaşıyor olacağız” dedi.

Beştaş, “Sohbet etik. Kıyafet özgürlüğü, türban, kadın hakları konusunda tutumumuz çok net. Negatif tutumumuz olmadı. Ama böyle bir dönemde nasıl bir karar alacağımızı ilgili kurullarımızla karar vereceğiz” şeklinde konuştu.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv