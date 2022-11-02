AK Parti heyeti, başörtüsü teklifiyle ilgili HDP'yle görüştü

ANKARA (K24)

Anayasa değişiklik teklifiyle ilgili olarak Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) meclis grubunu ziyaret etti.

Görüşmeye HDP Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç ile Parti Sözcüsü Ebru Günay katıldı.

BEŞTAŞ’TAN AÇIKLAMA

Öte yandan Meral Danış Beştaş, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, “Bildiğiniz üzere Anayasa değişiklik teklifiyle ilgili bir görüşmeydi. Henüz yazılı bir metin yok. Anayasanın 24. ve 41. maddelerinde bir değişiklik olacağını ve kapsamını genel olarak paylaştılar. Biz de tutumumuzu Eş Genel Başkanlarımız ve MYK’da yaptığımız görüşmeler sonucunda kamuoyuyla paylaşıyor olacağız” dedi.

Beştaş, “Sohbet etik. Kıyafet özgürlüğü, türban, kadın hakları konusunda tutumumuz çok net. Negatif tutumumuz olmadı. Ama böyle bir dönemde nasıl bir karar alacağımızı ilgili kurullarımızla karar vereceğiz” şeklinde konuştu.