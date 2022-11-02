Putin: Anlaşmadan çekilsek bile Türkiye'ye tahıl sevkiyatını engellemeyeceğiz

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Tahıl anlaşmasından yeniden geri çekilme hakkımız saklıdır" diyerek, böyle bir durumda Ukrayna'dan Türkiye'ye tahıl sevkiyatının Moskova tarafından engellenmeyeceğini bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’daki tahılın ülkenin limanlarından çıkarılmasını içeren tahıl koridoru anlaşmasına geri dönme kararı aldıklarını doğruladı.

Putin, Ukrayna tarafının, vermiş olduğu garantileri ihlal etmesi hâlinde anlaşmadan çıkabileceklerini belirtti.

Rusya lideri, "Tahıl anlaşmasından yeniden geri çekilme hakkımız saklıdır" dedi.

Putin, böyle bir durumda Ukrayna'dan Türkiye'ye tahıl sevkiyatının Moskova tarafından engellenmeyeceğini söyledi.