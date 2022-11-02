Politika

Putin: Anlaşmadan çekilsek bile Türkiye'ye tahıl sevkiyatını engellemeyeceğiz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tahıl anlaşmasından yeniden geri çekilme haklarının saklı olduğunu söyleyerek, böyle bir durumda Ukrayna'dan Türkiye'ye tahıl sevkiyatının Moskova tarafından engellenmeyeceğini bildirdi.
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dünya Vladimir Putin Rusya Tahıl anlaşması Ukrayna Türkiye

HABER MERKEZİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Tahıl anlaşmasından yeniden geri çekilme hakkımız saklıdır" diyerek, böyle bir durumda Ukrayna'dan Türkiye'ye tahıl sevkiyatının Moskova tarafından engellenmeyeceğini bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’daki tahılın ülkenin limanlarından çıkarılmasını içeren tahıl koridoru anlaşmasına geri dönme kararı aldıklarını doğruladı. 

Putin, Ukrayna tarafının, vermiş olduğu garantileri ihlal etmesi hâlinde anlaşmadan çıkabileceklerini belirtti.

Rusya lideri, "Tahıl anlaşmasından yeniden geri çekilme hakkımız saklıdır" dedi.

Putin, böyle bir durumda Ukrayna'dan Türkiye'ye tahıl sevkiyatının Moskova tarafından engellenmeyeceğini söyledi.

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