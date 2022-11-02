Kuveyt Veliaht Prensi’nden İran’a: Arap ülkelerinin iç işlerine karışma

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Cezayir'de düzenlenen Arap Birliği Zirvesi'nde konuşan Kuveyt Veliaht Prensi Sabah, Filistin, Suriye ve Yemen'deki krizler ile İran'la ilişkiler konusunda değerlendirmede bulundu.

Ortadoğu'da Birleşmiş Milletlerin (BM) kararları doğrultusunda kalıcı barışın tesis edilmesi gerektiğini belirten Sabah, Filistinlilerin başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kurma hakkını desteklediklerini ifade etti.

Suriye kriziyle ilgili de konuşan Sabah, Kuveyt'in, "krizin siyasi yollardan çözüme kavuşturulması gerektiği" yönündeki tutumunu yineledi.

Yemen konusuna değinen ve İran destekli Husilerin ateşkesin uzatılmasını kabul etmemesinden endişe duyduklarını aktaran Sabah, BM'den Yemen krizine çözüm bulmak için yürüttüğü çalışmalara devam etmesini istedi.

Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Husilerin 21 Ekim'de Yemen'in Hadramevt kentindeki Dabbe Petrol Limanı'na düzenlediği saldırıyı da kınadı.

İran'la ilişkilere de değinen Kuveyt Veliaht Prensi, bu konuda "iyi komşuluk ilişkilerini, ülkelerin egemenliğine saygı duyulmasını ve iç işlerine karışılmamasını öngören uluslararası kanunlar doğrultusunda" dostluk ve işbirliği ilişkilerini önemsediklerini vurguladı ve "Arap ülkelerinin egemenliğine zarar verecek tüm dış müdahaleleri kınıyoruz" dedi.

Küresel ölçekte yaşanan gıda krizini hatırlatan Sabah, Kuveyt'in sunduğu "Arap gıda güvenliği için kapsamlı bir strateji geliştirilmesi" teklifinin hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.