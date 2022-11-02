Teknoloji

WhatsApp'ta yeni özellik: Ekran görüntüsü alınamayacak

WhatsApp’a gelen yeni güncellemeyle beraber artık konuşmalar ve fotoğraflar ekran görüntüsü alınamayacak.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Mark Zuckerberg whatsapp ekran görüntüsü

HABER MERKEZİ

Mark Zuckerberg bu tarz çalışmaları kullanıcıların güvenliğini artırmak ve onların hassas verilerini kötü niyetli insanlardan korumak için hayata geçirdiğini söyledi.

WhatsApp’ta gönderilen “Bir kez görüntüle” seçili medyaları kaydetmek isteyen kullanıcılar ekran görüntüsü veya kayıt alırsa “Daha fazla gizlilik için ekran görüntüsü engellendi” şeklinde uyarı veriliyor.

Ayrıca WhatsApp’a çevrimiçi görünürlüğü tamamen gizleme özelliği de getirildi. Kullanıcılar isterlerse son görülme ve mavi tik okunurluğu ile beraber çevrimiçi görünürlüğünü de kapatabilecek.

Ancak bu özelliklerini kapatan kullanıcılar karşı tarafında çevrimiçi görünürlüğünü göremeyecek.

İlerleyen zamanlarda WhatsApp'ın bu özelliğinin konuşulan diyaloglara ve gönderilen kalıcı fotoğraflara gelip gelmeyeceği merak ediliyor.

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