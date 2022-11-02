Başbakan: Kürdistan Bölgesi'nde terör ve yıldırmaya izin vermeyeceğiz

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Alina L. Romanowski, AB’nin Irak Büyükelçisi Ville Varjola, İtalya'nın Irak Büyükelçisi Maurizio Greganti ve Hindistan'ın Bağdat Büyükelçisi Prashant Pise ile bir araya geldi.

Görüşmede Kürdistan Bölgesi ile söz konusu ülkeler arasındaki ilişkilerin gelişimi ve yeni Irak hükümetinin göreve başlamasının ardından Irak'taki genel durum ele alındı.

Irak hükümetiyle ilişkiler hakkında konuşan Başbakan, Kürdistan Bölgesi’nin Irak federal hükümetiyle mümkün olan en iyi ilişkileri istediğini bildirdi.

Başbakan, “Yeni hükümetin Irak'ın vatandaşlarına ve farklı topluluklarına hizmet etmek için çalışmasını ve Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet arasındaki sorunları anayasa temelinde çözmesini umuyoruz” dedi.

Kabinesinin ekonomik kaynakları çeşitlendirme, dijitalleşme ve elektronik yönetim sistemine geçiş alanındaki reformları hakkında bilgi veren Başbakan, Kürdistan Bölgesi'nde hiçbir şekilde teröre ve yıldırmaya izin vermeyeceğini vurguladı.

Büyükelçiler ise, ülkelerinin Kürdistan Bölgesi ile işbirliği yapmaya ve ilişkilerini geliştirmeye hazır olduklarını dile getirdi.