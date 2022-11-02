Politika

Ezidi Miri: Şengal ve Ezidi meselesi politize edildi

Başkent Erbil’de MERI tarafından düzenlenen forumda konuşan, "Kadınlarımız ve kızlarımız hâlâ esir” dedi.
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kürdistan Hazım Tahsin Beg Ezidi Şengal Irak MERI

ERBİL (K24)

Ezidi Kürtlerin Emiri Hazım Tahsin Beg, 2003 yılından bu yana afetlerle karşı karşıya kaldıklarını, köylerinin ve şehirlerinin yıkıldığını, Ezidilerin yerinden edildiğini ve binlercesinin hala kamplarda yaşadığını söyledi.

Başkent Erbil’de Ortadoğu Araştırma Enstitüsü (MERI) tarafından düzenlenen forumda konuşan, "Kadınlarımız ve kızlarımız hâlâ esir” dedi.

Şengal ve Ezidi meselesinin politize edildiğini kaydeden Ezidi Miri, Erbil ve Bağdat'ı Ezidilerin dosyasını omuzlamaya çağırdı.

Ezidi Miri, “Hiçbir inanca tehdit değiliz ama sonuncusu DAİŞ tarafından olmak üzere 74 katliamla karşılaştık. 2003'ten sonra afetlerle karşılaştık, köylerimiz, şehirlerimiz yıkıldı, insanlarımız yerinden oldu ve binlercesi hala kamplarda yaşıyor” ifadelerini kullandı.

Hazım Beg sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kadınlarımız ve kızlarımız hala esir ve ailelerine dönmelerini bekliyoruz. Mültecilerin bir kısmının geri dönmesi için çalışmalar yapıldı. Birçok ailemiz göç etmek zorunda kaldı, davamız siyasi bir mesele haline geldi. Şengal bunun en iyi örneği.

Erbil, Bağdat, komşu ülkeler ve uluslararası toplumu sorumluluk almaya çağırıyoruz. Irak hükümetini Ezidi bölgelerine yatırım yapmaya çağırıyorum. Ezidilerin hakları ve kimlikleri üzerinde çalışın ve gelecekte soykırım yapmasını önleyin.”

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